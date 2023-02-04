Максим Аверин рассказал о проблемах со здоровьем во время съемок «Склифосовского» в Сочи

Звезда «Склифосовского» Максим Аверин рассказал о проблемах со здоровьем после съемок продолжения сериала в Сочи. Актер перенес тепловой удар и отит.
«И тепловой удар, который я получил там, и отит, и все что можно, я собрал. Поэтому, слава богу, выжили», — цитирует актера Пятый канал.
Аверин отметил, что есть большая разница между отдыхом и работой на курорте. Сейчас он с иронией вспоминает съемки «Склифосовского» и уже готов к новым приключениям. Работа доставляет актеру удовольствие, он с радостью занимается любимым делом.
Сериал «Море. Солнце. Склифосовский» вышел на экранах 1 февраля. По сюжету сотрудники ННИ едут в гости к бывшим коллегам, которые переехали к морю.