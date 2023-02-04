Экономист РАН Абрамова: Африка может потребовать от Запада разморозки российских активов

По ее мнению, страны региона могли бы на всех площадках — в ООН, МВФ, ВТО, Всемирном банке — потребовать от Запада снятия с Москвы санкций и разблокировки ее активов. В случае успеха РФ предоставит Африке финансовую помощь в размере 60-70 млрд долларов как раз из возвращенных средств.