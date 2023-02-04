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Двое вооруженных мужчин угнали машину почты с пенсиями на 2,4 млн рублей под Калугой

Происшествия
Двое вооруженных мужчин угнали машину почты с пенсиями на 2,4 млн рублей под Калугой

В Калужской области совершены нападение на сотрудников почтового отделения и угон служебной машины. По данным региональных правоохранителей, преступление было зарегистрировано утром в поселке Юбилейный.

Свидетели рассказали, что злоумышленников было двое. Мужчины в масках под угрозой оружия заперли работников в отделении почты. Затем они скрылись на машине, в которой лежали посылки и пенсии на сумму 2,4 миллиона рублей. Позднее машину нашли в лесу недалеко от поселка. Все ценное преступники унесли с собой.
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