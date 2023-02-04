Двое вооруженных мужчин угнали машину почты с пенсиями на 2,4 млн рублей под Калугой

Свидетели рассказали, что злоумышленников было двое. Мужчины в масках под угрозой оружия заперли работников в отделении почты. Затем они скрылись на машине, в которой лежали посылки и пенсии на сумму 2,4 миллиона рублей. Позднее машину нашли в лесу недалеко от поселка. Все ценное преступники унесли с собой.