Почти 40 стран лишились турпотока из России

Российские туристы перестали путешествовать в Европу из-за введения запрета в ряде стран.
Ограничение на перелеты некоторые эксперты назвали «железным занавесом». Однако россияне и в этой ситуации увидели положительные стороны. Путешественники начали искать туры и курорты, в которых никогда и не думали оказаться. Сложившаяся ситуация помогла российским туристам найти новые интересные места для отдыха.
Десять лет назад граждане РФ выбирали 72 зарубежных направления для проведения отпуска. Теперь даже в Париж погут отправиться только избранные, у которых есть лишние средства и время для длительного перелета с переседками.
Известно, что от российских путешественников отказались 37 стран. Эти государства либо невозможно посетить, либо придется потратить кучу времени на перелеты.