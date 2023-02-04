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Почти 40 стран лишились турпотока из России

Общество
Почти 40 стран лишились турпотока из России

Российские туристы перестали путешествовать в Европу из-за введения запрета в ряде стран.

Ограничение на перелеты некоторые эксперты назвали «железным занавесом». Однако россияне и в этой ситуации увидели положительные стороны. Путешественники начали искать туры и курорты, в которых никогда и не думали оказаться. Сложившаяся ситуация помогла российским туристам найти новые интересные места для отдыха.

Десять лет назад граждане РФ выбирали 72 зарубежных направления для проведения отпуска. Теперь даже в Париж погут отправиться только избранные, у которых есть лишние средства и время для длительного перелета с переседками.

Известно, что от российских путешественников отказались 37 стран. Эти государства либо невозможно посетить, либо придется потратить кучу времени на перелеты.
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