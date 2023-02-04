Врач Екатерина Тур раскрыла секрет похудения без изнурительных диет

Медитации также позволят ориентироваться именно на физиологическое, а не психическое или эмоциональное чувство голода, добавила врач. В результате, еда превратится в источник энергии. А человек при этом начнет испытывать большую потребность в физической активности, любить свое тело, заниматься йогой и другими видами физических упражнений.