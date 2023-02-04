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Врач Екатерина Тур раскрыла секрет похудения без изнурительных диет

Общество
Врач Екатерина Тур раскрыла секрет похудения без изнурительных диет

Похудеть можно и без изнурительных диет. Врач-психосоматолог Екатерина Тур объяснила, как избавиться от лишних килограммов.

Специалист указала на пользу изменения пищевых привычек и нормализации работы психики. Для этого она посоветовала заняться медитацией, благодаря чему желающие похудеть смогут самостоятельно и безопасно регулировать свое психоэмоциональное состояние, пишет «Спорт-Экспресс».

Медитации также позволят ориентироваться именно на физиологическое, а не психическое или эмоциональное чувство голода, добавила врач. В результате, еда превратится в источник энергии. А человек при этом начнет испытывать большую потребность в физической активности, любить свое тело, заниматься йогой и другими видами физических упражнений.
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