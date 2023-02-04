Блогер Андрей Петров показал интимную переписку мужа Инстасамки с другой девушкой

Блогер Андрей Петров опубликовал компрометирующую информацию о муже скандальной певицы Инстасамки — рэпере Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин). Он показал интимную переписку музыканта с другой девушкой.
Кадры с перепиской появились в Telegram-канале Петрова. Он выложил видео, на котором можно найти аудиосообщение мужа Инстасамки. Голос действительно похож на голос Moneyken.
В переписке девушка предлагает рэперу приехать к ней на дачу под Москвой. Еропкин спрашивает, что они будут делать. Девушка отвечает, что они могут прогуляться по окрестностям.
«Да, я сейчас подумаю, потому что мне очень долго ехать. Сейчас я прикину и решу», — говорит супруг Инстасамки в голосовом сообщении.
В итоге Moneyken не соглашается ехать за город. Тогда девушка предлагает встретиться, когда она вернется в Москву. Рэпер соглашается, но ни о чем конкретном они не договариваются.
Петров также выложил голосовой комментарий девушки, переписывавшейся с Еропкиным. По ее словам, они начали общаться в соцсетях в 2020 году. На тот момент Moneyken уже год встречался с Инстасамкой.
Девушка говорит, что написала рэперу ответ на Stories, а тот прислал ей ответное сообщение. Впоследствии они перешли из соцсетей в Telegram. По словам девушки, Еропкин всячески с ней флиртовал и намекал на секс, но ни до чего конкретно дело не дошло.
«Мы договорились, что я вернусь в Москву, и там встретимся. После этого переписка в Telegram была удалена», — поделилась она с Петровым.
Напомним, прошлой весной Инстасамка и Moneyken перебрались в Дубай. Если верить блогеру, рэпер переписывался с девушкой, когда еще жил в России. Знаменитая пара собиралась проехать по РФ с туром, но пока их концерты в разных городах отменяют.