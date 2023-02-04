Блогер Андрей Петров показал интимную переписку мужа Инстасамки с другой девушкой

Девушка говорит, что написала рэперу ответ на Stories, а тот прислал ей ответное сообщение. Впоследствии они перешли из соцсетей в Telegram. По словам девушки, Еропкин всячески с ней флиртовал и намекал на секс, но ни до чего конкретно дело не дошло.