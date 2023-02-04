Сотрудники зоопарка в Мариуполе успешно выходили львят-отказников

В ноябре в мариупольском «Парке дикой природы» на свет появились сразу два очаровательных львенка. К сожалению, впервые ставшая матерью Илма не оправилась от стресса после обстрелов ВСУ и отказалась кормить малышей в первый же день. Несмотря на все сложности, сотрудники зоопарка справились с воспитанием юных «царей зверей», и сейчас трехмесячные малыши ни в чем себе не отказывают.
Первое время малыши питались специальными смесями. Их привозили волонтеры, поэтому сотрудники испытывали некоторые опасения, когда возникали перебои с поставками: львята в тот момент не воспринимали ничего, кроме привычного им фирменного питания.
Однако этот этап был успешно преодолен, и сейчас обеды малышей отличаются от меню их родителей только весом.
«Потом начали вводить прикорм, давать фаршик понемножечку, творожочек, яичный желток. Но сейчас уже малыши прекрасно справляются с большими кусками мяса, у них хорошие, острые зубы. Львята очень шустрые, быстрые, растут, радуют нас», — отметила технолог зоопарка Наталья Луценко.