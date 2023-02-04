Сотрудники зоопарка в Мариуполе успешно выходили львят-отказников

В ноябре в мариупольском «Парке дикой природы» на свет появились сразу два очаровательных львенка. К сожалению, впервые ставшая матерью Илма не оправилась от стресса после обстрелов ВСУ и отказалась кормить малышей в первый же день. Несмотря на все сложности, сотрудники зоопарка справились с воспитанием юных «царей зверей», и сейчас трехмесячные малыши ни в чем себе не отказывают.