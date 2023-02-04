Профессор Аким: заменит ли зеленый водород из Бразилии природный газ в Германии и ЕС

Кроме того, обратил внимание Михаил Аким, Китай, являющийся мировым лидером по возобновляемой энергетике, лидирует в расширении возобновляемых мощностей для производства водорода, за ним следуют Австралия, Чили и США. Ожидается, что к 2027 году Китай введет более 18 ГВт возобновляемых мощностей, выделенных для производства водорода, а Европа — 7 ГВт, при этом Европейский союз рассматривает возможность установления целевого показателя в 44 ГВт к 2030 году по электролизерам для производства водорода.