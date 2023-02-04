Профессор Аким: заменит ли зеленый водород из Бразилии природный газ в Германии и ЕС

Германия объявила о выделении 200 млн евро на экономические и социальные проекты в Бразилии, которые включают в себя и новые инвестиции в зеленый водород. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким в беседе с ФАН оценил возможности Германии найти замену газовым поставкам из России, расширяя инвестиции, в том числе, в производство зеленого водорода в Бразилии.
По словам эксперта, в общей сложности 25 стран, а также Европейская комиссия объявили о планах, предусматривающих использование водорода в качестве источника чистой энергии. Подразумевается, что производство зеленого водорода из возобновляемой электроэнергии (ВИЭ) сыграет важную роль в достижении долгосрочных целей декарбонизации и повышении энергетической безопасности.
«Возобновляемому водороду в мире уделяется все больше внимания, включая субсидии, меры господдержки, развитие международных проектов. Например, в Бразилии начинается строительство одного из крупнейших в мире заводов по производству зеленого водорода и аммиака, в которую Unigel, крупнейший в стране производитель азотных удобрений, инвестирует 120 млн долларов в первую фазу, а общие инвестиции в проект составят 1,5 млрд долларов», — отметил собеседник ФАН.
По словам эксперта, первая фаза будет иметь первоначальную годовую мощность 10 000 тонн зеленого водорода и 60 000 тонн зеленого аммиака, начало производства запланировано на конец 2023 года. А второй этап — четырехкратное увеличение производства водорода и аммиака — планируется запустить в 2025 году. Согласно последним сообщениям, к 2027 году предполагается достичь 100 000 тонн зеленого водорода и 600 000 тонн зеленого аммиака. Цель — выйти на экспортные рынки.
Согласно прогнозам, около 50 ГВт возобновляемых мощностей будет выделено в мире для производства водорода до 2027 года, что составляет 2% от общего роста возобновляемых мощностей.
Кроме того, обратил внимание Михаил Аким, Китай, являющийся мировым лидером по возобновляемой энергетике, лидирует в расширении возобновляемых мощностей для производства водорода, за ним следуют Австралия, Чили и США. Ожидается, что к 2027 году Китай введет более 18 ГВт возобновляемых мощностей, выделенных для производства водорода, а Европа — 7 ГВт, при этом Европейский союз рассматривает возможность установления целевого показателя в 44 ГВт к 2030 году по электролизерам для производства водорода.
«Поскольку мощности Германии по производству возобновляемой энергии ограничены, маловероятно, что большие количества водорода, которые понадобятся для энергетического перехода и удовлетворения потребностей немецкой экономики, могут быть произведены только в Германии, что означает, что Германия продолжит импортировать большую часть своей энергии из-за рубежа» — заключил эксперт.
Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты развивают 11 масштабных проектов в сфере зеленой энергетики, вложив в них суммарно свыше 43 млрд долларов.