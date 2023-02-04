Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Несколько американцев ослепли после использования глазных капель индийского производства

Общество
Несколько американцев ослепли после использования глазных капель индийского производства

Распространенные среди американцев глазные капли EzriCare оказались опасны для здоровья.

С применением этого средства связаны как минимум 55 случаев бактериальной инфекции в 12 штатах США, отмечают NBC News и New York Times. Известно об одном летальном исходе. Еще пять человек ослепли после использования капель.

Препарат EzriCare выпускает индийская компания Global Pharma Healthcare. После сообщений о негативном влиянии капель на здоровье человека она объявила об их отзыве. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) намерен расследовать произошедшее. Во многих флаконах с каплями найдены бактерии Pseudomonas aeruginosa. Пока не уточняется, как именно они попали в емкость с глазными каплями.
США глазные капли здоровье
Военкоры ФАН
Лучшие в аду