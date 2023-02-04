Несколько американцев ослепли после использования глазных капель индийского производства

Препарат EzriCare выпускает индийская компания Global Pharma Healthcare. После сообщений о негативном влиянии капель на здоровье человека она объявила об их отзыве. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) намерен расследовать произошедшее. Во многих флаконах с каплями найдены бактерии Pseudomonas aeruginosa. Пока не уточняется, как именно они попали в емкость с глазными каплями.