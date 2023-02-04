Тюменский бар «Дом культуры» закрыли перед выступлением Инстасамки

Бар «Дом культуры» в Тюмени на улице Максима Горького закрыли перед концертом скандальной певицы и блогера Инстасамки.
«Мы больше не работаем. Расторгли договор аренды. «Дом Культуры» закрыт», — заявили в заведении журналистам портала 72.RU.
При этом продажа билетов на концерт певицы продолжается, а в афише указан именно этот бар. Сотрудники «Дома культуры» не знают, состоится ли теперь мероприятие.
Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отменить концерт скандальной артистки из-за пропаганды наркотиков и развращения детей. К ней также присоединился тюменский родительский комитет.