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Тюменский бар «Дом культуры» закрыли перед выступлением Инстасамки

Шоу-бизнес
Тюменский бар «Дом культуры» закрыли перед выступлением Инстасамки

Бар «Дом культуры» в Тюмени на улице Максима Горького закрыли перед концертом скандальной певицы и блогера Инстасамки.

«Мы больше не работаем. Расторгли договор аренды. «Дом Культуры» закрыт», — заявили в заведении журналистам портала 72.RU.

При этом продажа билетов на концерт певицы продолжается, а в афише указан именно этот бар. Сотрудники «Дома культуры» не знают, состоится ли теперь мероприятие.

Недавно глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила отменить концерт скандальной артистки из-за пропаганды наркотиков и развращения детей. К ней также присоединился тюменский родительский комитет.
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