Вступление Украины в состав Европейского союза может сыграть на руку Соединенным Штатам. Об этом сообщил французский политик Флориан Филиппо.
По словам лидера движения «Патриоты», украинский президент Владимир Зеленский и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят присоединить Киев к ЕС, поскольку это ослабит Европу и подольет масла в огонь в противостоянии с Россией. В таком случае страны Евросоюза будут вынуждены иметь дело с коррумпированным киевским режимом.
«Членство Украины в ЕС служит американским интересам: вот почему этого хотят Зеленский и Урсула» — написал политик в Twitter.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предрек Украине долгий путь по вступлению в Евросоюз.