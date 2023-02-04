Французский политик Филиппо объяснил стремление Зеленского затянуть Украину в ЕС

По словам лидера движения «Патриоты», украинский президент Владимир Зеленский и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят присоединить Киев к ЕС, поскольку это ослабит Европу и подольет масла в огонь в противостоянии с Россией. В таком случае страны Евросоюза будут вынуждены иметь дело с коррумпированным киевским режимом.