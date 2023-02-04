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Флешку с сотнями фотографий голых детей нашли у пожилого монтажника в Москве

Происшествия
Флешку с сотнями фотографий голых детей нашли у пожилого монтажника в Москве

В Москве задержан 62-летний рабочий. В отношении него могут возбудить уголовное дело, связанное с педофилией, сообщил Telegram-канал Mash.

По неофициальной информации, мужчина приехал в воинскую часть, которая подчиняется спецслужбе. Его вызвали для развертывания WiFi-сети. На КПП монтажник и его вещи были тщательно досмотрены.

Внимание проверяющих привлекла флешка. На съемном носителе были обнаружены сотни фотографий, на которых запечатлены голые дети. Рабочего передали в руки приехавшим на КПП полицейским.
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