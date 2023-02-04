Цели спецоперации по защите Донбасса будут выполнены. На это обратил внимание МИД России.
Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на результаты прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС. Представители министерства дали понять, что участники «сходки» столкнутся с разочарованием, подразумевая под этим успех СВО.
Также МИД РФ счел проявлением лицемерия призывы официального Брюсселя к мирному разрешению ситуации, так как одновременно с этим организация финансирует конфликт. Помимо этого, слова еврочиновников не соответствуют принципам, на которых «строился ЕС».
Ранее корреспондент ZDF Флориан Нойханн обратился к лидерам объединения с призывом по Украине. Он потребовал от них не питать Киев призрачными надеждами в отношении членства в ЕС.