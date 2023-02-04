Психиатров обязали сотрудничать с полицией: юрист Хаминский объяснил новый приказ Минздрава

— На самом деле, их не так уж много. Суд при рассмотрении дел различных категорий может запрашивать выписки из историй болезни и назначать судебные медицинские экспертизы, если это будет способствовать вынесению законного и обоснованного решения. Например, для разрешения вопроса о признании заключенного договора недействительным, если имеются основания полагать, что одна из сторон в момент его подписания могла находиться в невменяемом состоянии и не отдавала отчет в своих действиях. Или в случае необходимости подтвердить или опровергнуть состояние аффекта при совершении уголовно наказуемого деяния. В рамках расследования уголовных дел следователь или дознаватель вправе вынести постановление о назначении медицинской экспертизы или освидетельствования, в том числе психиатрического, а также письменно затребовать необходимые сведения в лечебном учреждении.