Психиатров обязали сотрудничать с полицией: юрист Хаминский объяснил новый приказ Минздрава

Министерство здравоохранения РФ изменило порядок диспансерного наблюдения за людьми с психическими расстройствами. С 1 марта 2023 года вступит в силу Приказ, согласно которому психиатр обязан взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов. То есть врач должен будет информировать полицию о возможных рисках совершения «противоправных действий» со стороны пациента.
В интервью для ФАН юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москва и Московской области Александр Хаминский рассказал, как отразится данная мера на пациентах, почему нововведение пересекается с понятием «врачебная тайна» и какое совершенствование законодательства требуется в этой области.
— Как вы оцениваете решение Минздрава и данную меру?
— Приказ Минздрава о направлении психиатрами информации о состоянии здоровья пациентов в адрес правоохранительных органов, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. В Российской Федерации гарантирована защита любых сведений, содержащих врачебную тайну. Такие гарантии закреплены в Конституции страны, в федеральных законах об основах охраны здоровья граждан, о психиатрической помощи и гарантиях на ее получение, о персональных данных.
— Что подразумевает под собой понятие «гарантия»?
— Это означает, что подобная информация может быть передана без согласия гражданина только в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством. При этом, лицо, получившее любые сведения о здоровье гражданина, несет персональную ответственность за сохранность и нераспространение этих сведений.
— Есть ли случаи, когда, действительно, возникает необходимость в информации о состоянии здоровья человека?
— На самом деле, их не так уж много. Суд при рассмотрении дел различных категорий может запрашивать выписки из историй болезни и назначать судебные медицинские экспертизы, если это будет способствовать вынесению законного и обоснованного решения. Например, для разрешения вопроса о признании заключенного договора недействительным, если имеются основания полагать, что одна из сторон в момент его подписания могла находиться в невменяемом состоянии и не отдавала отчет в своих действиях. Или в случае необходимости подтвердить или опровергнуть состояние аффекта при совершении уголовно наказуемого деяния. В рамках расследования уголовных дел следователь или дознаватель вправе вынести постановление о назначении медицинской экспертизы или освидетельствования, в том числе психиатрического, а также письменно затребовать необходимые сведения в лечебном учреждении.
— В каких случаях закон не предусматривает принудительное истребование информации?
— Это случаи, когда устанавливаются определенные требования для выдачи специальных разрешений. Например, получение водительского удостоверения, лицензии на приобретение гражданского оружия, прохождение ежегодных медицинских осмотров для отдельных категорий работников и прочее. Но даже в таких ситуациях гражданин может запретить передачу сведений третьим лицам, правда, при этом он будет ограничен в приобретении или продлении специального права.
— Приказы министерств не могут противоречить действующему законодательству, так как закон всегда имеет большую юридическую силу. Но, судя по всему, в случае с приказом Минздрава, есть нестыковки с законодательством?
— Непонятно, как должен поступить психиатр, если, осуществляя клинический осмотр пациента в рамках инициативного обращения или диспансерного наблюдения, выясняется, что его психическое состояние может привести к причинению вреда жизни и здоровью, как своему, так и других людей.
— Как на сегодняшний день закон решает этот вопрос?
— Сегодня закон обязывает в подобной ситуации ставить вопрос о недобровольной госпитализации. Если госпитализация в моменте не требуется, подобный пациент, выйдя за пределы медучреждения, может столкнуться с любым психотравмирующим фактором, в результате чего станет опасным для общества. При этом закон не предусматривает передачу информации о потенциальной опасности пациента третьим лицам, включая правоохранительные органы. Если ссылаться на полномочия, предусмотренные порядком осуществления профилактического учета за лицами, страдающими психическими заболеваниями, в том числе отнесенных к тяжелой категории Д-5, то даже в таких случаях приказ не может преодолеть силу закона.
— Какие меры, на ваш взгляд, урегулируют расхождение требований закона и приказа Министерства здравоохранения?
— Следует рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон об основах профилактики правонарушений, в соответствие с которыми должны быть введены специальные нормы, касающиеся передачи сведений, содержащих врачебную и иную охраняемую тайну, правоохранительным органам. Причем, норма не должна быть абстрактной, в ней должны быть четко определены порядок и условия совершения таких действий.
— Какой аспект нуждается в доработке в первую очередь?
— Прежде всего необходимо установить отсутствие противоречий с законодательством, регулирующим защиту прав граждан на нераспространение врачебной тайны. В виду того, что обеспечение общественной безопасности согласно Конституции, может служить основанием для ограничения прав граждан, не являющихся неотъемлемыми, законодатель вправе внести в законодательство соответствующие поправки. И только после этого у Минздрава возникнут правовые основания издавать приказы, ограничивающие права россиян.