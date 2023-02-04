Звезда «Дома-2» Саша Гозиас рассказала о свадьбе с отцом своего ребенка

Звезда реалити-шоу «Дом-2», блогер Саша Гозиас рассказала о свадьбе с загадочным избранником и отцом своего ребенка. Она отметила, что решение связать себя узами брака было для нее серьезным шагом.
Торжественное мероприятие прошло на острове Сумба. Влюбленные обменялись кольцами на закате на берегу океана. Пара не приглашала на церемонию даже родственников.
«Изначально планировали Италию, но потом пазл не совпал, и мы продолжали искать заветное место. Случайно нашла этот остров, когда составляла программу отпуска», — рассказала Гозиас в социальных сетях.
Блогер уже два года скрывает личность своего возлюбленного. Она пообещала поклонникам, что покажет фотографии со свадьбы, но только те кадры, где они стоят спиной.