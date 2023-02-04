Джуд Лоу и Николас Холт сыграют в криминальном фильме по мотивам реальных событий

Актеры Джуд Лоу и Николас Холт снимутся в криминальной драме «Порядок». Фильм по мотивам реальных событий расскажет о преступной группировке, грабившей банки.
Режиссером кинокартины выступит Джастин Курзель, который снял «Макбет» 2015 года и экранизацию игры Assassin's Creed («Кредо убийцы»). Основой для драмы станет реальная криминальная история, описанная в книге «Молчаливое братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта, сообщает Deadline.
События развернутся на Тихоокеанском Северо-Западе, где в 1983 году произошла серия жестоких ограблений банков и угона бронированных автомобилей. Преступления напугали местных жителей и вызвали замешательство в полиции.
Лоу сыграет агента ФБР, который расследует преступления. Герой понимает, что за жестокими ограблениями стоят не обычные преступники, а организованные террористы. Их возглавляет радикальный и харизматичный лидер, которого сыграет Холт.