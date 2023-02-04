Замглавы строительного комитета задержали при получении взятки в Ленобласти

В Ленобласти правоохранители задержали зампредседателя регионального комитета по строительству. Его взяли при получении взятки. Сумма криминального вознаграждения составила 500 тысяч рублей.
По предварительным данным, фигурант получил деньги от бизнесмена, пообещав тому гарантированно выиграть в конкурсах, которые будут проводить власти.
Ранее в Петербурге силовики задержали инженеров городского водоканала. Они были участниками схемы получения взяток от юридических лиц. Преступное сообщество организовал начальник задержанных.