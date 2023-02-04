Как убийство известного националиста в центре турецкой столицы может повлиять на результаты выборов

Представители «Народного альянса», в который входят партии Эрдогана и Бахчели, уже заявили, что убийство молодого политика пытаются приписать националистам, чтобы дискредитировать ПНД. На одной из последних встреч граждан с президентом в городе Бурса пришедшие туда протестующие открыли плакаты с требованием расследовать дело об убийстве Атеша. Однако полиция успела изъять их незадолго до прибытия главы государства.