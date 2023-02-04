Как убийство известного националиста в центре турецкой столицы может повлиять на результаты выборов

Как убийство бывшего главы молодежного крыла националистической партии Турции может повлиять на выборы.
Прошло больше месяца с момента убийства экс-главы молодежной турецкой националистической организации «Очаги идеалистов» Синана Атеша в Анкаре. Однако вопросов по этому кровавому нападению стало еще больше. Ряд политологов и криминалистов считает, что преступление было расправой над идеологическим противником и раскрыло проблему глубинных разборок в Турции. Также, по их мнению, это негативно отразится на рейтинге лидеров «Народного альянса» Реджепа Тайипа Эрдогана и Девлета Бахчели.
Что случилось, кто стоял за преступлением и какие последствия может повлечь за собой данный инцидент, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Что случилось
Убийство 38-летнего Синана Атеша произошло в конце прошлого года — 30 декабря. Он являлся бывшим руководителем молодежного движения турецкой националистической организации «Очаги идеалистов», связанной с праворадикальной группировкой «Серые волки» (запрещена в РФ). Последняя, в свою очередь, является организацией, подконтрольной «Партии националистического движения» (ПНД).
Нападение на Атеша и его приятеля случилось в районе Чанкая, располагающемся в центре турецкой столицы. Инцидент произошел, когда они выходили из офисного здания.
На улице мужчин поджидали двое злоумышленников на мотоцикле. Один из них открыл огонь из пистолета, ранив Атеша в голову и туловище. Приятель экс-главы «Очагов идеалистов», имевший при себе оружие, сумел выстрелить в ответ, но получил пулю в плечо.
Прибывшие на место происшествия медики попытались оказать раненым первую помощь. Атеш позже скончался в больнице, а его друг выжил.
Вскоре после убийства началось срочное расследование, в результате которого были арестованы в общей сложности 18 человек. Тем не менее из группы злоумышленников не были задержаны лишь исполнители преступления, след которых пропал, несмотря на большое количество камер видеонаблюдения в Анкаре.
Кто стоит за убийством
Согласно одной из версий, преступление произошло в связи с деятельностью Атеша, который противился использованию молодежного отделения «Серых волков» в криминальных разборках и наркоторговле.
По мнению обозревателя Джевхери Гювена, мужчину убили по заказу профессионалы — бывшие спецназовцы. Об этом, по его словам, свидетельствует метод совершения преступления: в жертву стреляли до тех пор, пока она не упадет на землю. В теле Атеша на вскрытии судмедэксперты обнаружили пять отверстий от пуль.
По словам Гювена, убийство хотели замаскировать под разборки между наркоторговцами, с которыми якобы была связана жертва.
«Однако эта версия разваливается, потому что будто бы заказавший убийство Догукан Чеп — незначительная фигура для такого преступления. И следствие разрослось до такой степени, что стали известны и убийцы, и те, кто курировал нападение, и люди, прятавшие преступников. Все они связаны с "Партией националистического движения" или с органами безопасности», — уверяет Гювен.
Также он напомнил о том, что, как только Атеш был поставлен лидером ПНД Девлетом Бахчели на должность главы «Очагов идеалистов», он узнал об использовании объединения «Серые волки» в преступных схемах и наркотрафике. Главной целью Атеша после его назначения стало очистить все филиалы националистической организации от этих порочных связей.
Одной из ключевых в этом смысле была провинция Мерсин. Там Атешу удалось снять с должностей коррумпированных и запятнанных в связях с преступным миром членов объединения. Однако долго продержаться главе «Очагов идеалистов» на своей должности не удалось из-за постоянных жалоб в его адрес руководству «Партии националистического движения».
Через 15 месяцев Атеша сняли с поста. Но молодой политик продолжил свою деятельность и стал навещать симпатизирующих ему националистов в других провинциях Турции. По словам Гювена, Атеш собрал очень внушительное досье о том, как членов «Очагов идеалистов» используют в наркотрафике и криминальных разборках.
«Это и стало причиной, из-за которой было принято решение ликвидировать Атеша. Потому что в партии есть силы, неплохо зарабатывающие на этом и имеющие власть на местах», — считает журналист.
По другой версии, причина убийства могла быть политической. После того как Атеш занял пост лидера молодежной организации националистов, он стал набирать политические очки. Однако главу «Очагов идеалистов» не устраивало то, как «глубинное государство» использует молодых сторонников движения в своих грязных делах.
Кроме того, Атеша сравнивали с националистом Мухсином Язиджиоглу, который после конфликта с главой ПНД в конце 90-х годов создал свое политическое движение, а позже погиб в авиакатастрофе. Крушение вертолета, в котором он находился, также называли заказным убийством.
Обозреватель газеты BirGün Тимур Сойкан уверен, что ликвидация бывшего лидера организации «Очаги идеалистов» была спланирована по политическим причинам. Он отмечает, что Атеш был сторонником идей Мустафы Кемаля Ататюрка и ему не нравился союз ПНД с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР).
Также были слухи о том, что националист нередко поднимал тему будущего ПНД после ухода ее лидера Девлета Бахчели.
Но одна из ключевых причин, из-за которых мог пострадать Атеш, — его планы об уходе из «Партии националистического движения» в ряды другого правого объединения — в «Хорошую партию», возглавляемую Мерал Акшенер.
И для националистической партии, которая и так в последние годы теряла поддержку населения, уход популярного молодого политика Синана Атеша имел бы негативные репутационные последствия. Некоторые специалисты уверены, что это сократило рейтинг ПНД вдвое. Поэтому любые связи с «Хорошей партией» воспринимаются в рядах националистов как измена движению.
Что говорят политики
Несмотря на то, что Синан Атеш большую часть своей сознательной жизни отдал националистическому движению Турции, после его смерти лидер ПНД Девлет Бахчели не стал говорить о его смерти, не выразил соболезнований семье погибшего и не был на похоронах.
Тем временем мэр Стамбула Экрем Имамоглу посетил траурную церемонию в Бурсе и поддержал семью Атеша. В похоронах участвовало несколько тысяч человек, присутствовали представители «Хорошей партии», а также депутат от ПСР. В то же время ПНД, по слухам, запретила своим членам участие на любых поминальных акциях, посвященных Атешу.
На одном из последующих мероприятий националистической партии турецкая журналистка попыталась узнать у Бахчели мнение о расследовании по делу убийства молодого политика. В ответ охрана оттолкнула ее, а сам глава ПНД сказал работнице СМИ, чтобы она «занималась своим делом».
Тем временем лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер, ссылаясь на молчание властей, заявила, что в каждой своей публичной речи до выборов она будет задавать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вопрос: «Где убийцы Синана Атеша?»
Покинувший ряды ПНД дядя погибшего Мустава Бозкурт также не остался в стороне от обсуждения резонансного дела.
«Если спросить на улице у людей, кто убил Синана Атеша, все назовут его имя. И этот человек сидит в парламенте», — сказал он в одном из интервью.
По его словам, власти должны наказать заказчика убийства, о котором им все известно.
Какие последствия ожидают Турцию
По последним данным, количество арестованных по данному делу составило 18 человек. Ключевой фигурой является Догукан Чеп, который организовал и скоординировал преступление.
В ходе расследования было установлено, что перед убийством одного из нападавших по имени Эрей Озьягджи из Стамбула в Анкару привезли два действующих сотрудника полицейского спецназа. Оба офицера позже были задержаны. Также среди арестованных находятся экс-руководитель главного офиса «Очага идеалистов», заместитель действующего лидера этой организации и руководитель стамбульского офиса ПНД.
Оценивая личности и биографию подозреваемых, можно проследить их явную связь с членами националистической партии и «Серыми волками». Также известно, что преступники пользовались протекцией и материально-технической поддержкой сил безопасности, что исключает вероятность внутренних разборок.
Согласно информации газеты Yeni Cag, с 5 по 26 января, после огласки подробностей об убийстве Атеша в СМИ, ряды «Партии националистического движения» покинули 16 492 члена. Всего с мая 2022 года из фракции вышли 155 800 сторонников.
То же самое подтверждают результаты опросов, которые указывают на то, что убийство Атеша негативно сказывается на рейтинге ПНД. Согласно сведениям компании AI, после этого преступления партия потеряла не менее 1% поддержки. В декабре 7,1% граждан поддерживали объединение националистов, а уже в январе данный показатель снизился до 6,1%.
Эксперты опасаются, что в преддверии выборов убийство Атеша является лишь началом разборок среди турецких политиков. Обозреватель Кемаль Джан отмечает, что Синан Атеш, вероятно, стал первым из экс-руководителей «Очагов идеалистов», погибшим в результате нападения. Тем не менее за четыре года как минимум на пятерых бывших лидеров организации в разных провинциях было совершено покушение за их нелояльность движению националистов.
Представители «Народного альянса», в который входят партии Эрдогана и Бахчели, уже заявили, что убийство молодого политика пытаются приписать националистам, чтобы дискредитировать ПНД. На одной из последних встреч граждан с президентом в городе Бурса пришедшие туда протестующие открыли плакаты с требованием расследовать дело об убийстве Атеша. Однако полиция успела изъять их незадолго до прибытия главы государства.
Политологи отмечают, что дело Синана Атеша с каждым днем будет все более негативно отражаться на альянсе и в конечном итоге скажется на результатах выборов. И оппозиция намерена использовать это, всячески напоминая о «неудобном» убийстве.