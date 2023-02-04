Назван самый распространенный напиток, снижающий риск образования тромбов

Популярный напиток, который найдется в доме у каждого, способствует снижению образования тромбов, заявил врач Марк Уайтли.
Сгустки крови в сосудах могут быть полезны для человека, например для остановки кровотечения. В других случаях тромбы приводят к инсультам и инфарктам. Однако существует напиток, регулярное употребление которого снижает риск их образования. Им является простая вода, сообщил врач Марк Уайтли.
Кровь сгущается из-за обезвоживания организма. Достаточное количество воды помогает сделать ее более жидкой, что и уменьшает риск образования тромбов. В день необходимо выпить от шести до восьми стаканов. Определить насколько сильно обезвожен организм поможет цвет мочи. Если она прозрачная, то организм перенасыщен водой, если темная — то следует пить больше, пояснил врач.