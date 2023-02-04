Западные СМИ рассказали о давлении США на Ливию во время визита директора ЦРУ

Примечательно, что до сих пор нет никаких подтверждений того, что сотрудники ЧВК «Вагнер» вообще находились на территории североафриканского государства. В Сети есть пара докладов миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в которых упоминается присутствие данных бойцов на востоке страны, однако все документы основаны лишь на догадках, поскольку предоставить доказательств они не смогли.