Западные СМИ рассказали о давлении США на Ливию во время визита директора ЦРУ

Недавний визит в Ливию главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, который провел переговоры с различными структурами на западе и востоке страны, вызвал массу догадок и комментариев у мировых массмедиа и экспертов. Американское издание The Wall Street Journal, в частности, связало его с кампанией Вашингтона, направленной против России.
Авторы статьи WSJ сообщили, что в ходе встречи с главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром Бернс потребовал от него прервать все якобы имеющиеся связи с ЧВК «Вагнер», которая находится под санкциями Соединенных Штатов и Евросоюза. По мнению издания, США опасаются, что Россия через ЧВК получит доступ к нефтяным ресурсам североафриканского государства.
Ссылаясь на представителей силовых ведомств Ливии и Запада, журналисты WSJ заявили, что Уильям Бернс предостерег главу ЛНА от размещения «вагнеровцев» на территории страны. По информации источников газеты, в восточных регионах в настоящее время якобы пребывают порядка 300 бойцов ЧВК и около 700 сирийских солдат.
Примечательно, что до сих пор нет никаких подтверждений того, что сотрудники ЧВК «Вагнер» вообще находились на территории североафриканского государства. В Сети есть пара докладов миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в которых упоминается присутствие данных бойцов на востоке страны, однако все документы основаны лишь на догадках, поскольку предоставить доказательств они не смогли.
Во время своего пребывания в Триполи директор ЦРУ также встретился с главой утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дбейбой. Как полагает американское издание, встреча проходила в рамках возобновившейся кампании президента Джо Байдена, направленной против ЧВК «Вагнер». Тем более что вскоре после этого Минфин США объявил о признании преступного характера данной организации.
Ряд арабских экспертов уже обратили внимание на попытки Соединенных Штатов надавить на Ливию с целью разорвать отношения с Россией. Ранее Вашингтон экстрадировал экс-сотрудника разведслужб Абу Аджилу Масуда по обвинению в деле Локерби 34-летней давности. Не исключено, что Бернс поднял старую тему о ЧВК «Вагнер» в качестве усиления давления на руководство североафриканского государства.
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер», в свою очередь заявил, что внимательно следит за передвижениями директора ЦРУ и попытками давления на власти различных государств.
Он посоветовал руководству стран Африки внимательно относиться к действиям Соединенных Штатов, которые регулярно вмешиваются в дела независимых государств.
«Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма», — отметил Пригожин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия всегда строила отношения со странами Африки на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенного равенства государств.