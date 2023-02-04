Памятник Чебурашке появится в Кисловодске

Памятник Чебурашке собираются установить в Кисловодске. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.
Идею установки памятника одобрил Общественный совет города. Скульптура должна появиться на улице Карла Маркса — именно на ней снимали одну из сцен фильма «Чебурашка».
«В народе улицу уже начали называть Чебурашкинской», — отметил глава Кисловодска.
По словам мэра, в городе появилась традиция, связанная с фильмом. В конце ленты посетители кинотеатров поют вместе с героями любимую песню про день рождения, рассказал глава Кисловодска.
Напомним, фильм «Чебурашка» вышел в широкий прокат 1 января. Сборы семейной комедии с учетом стран СНГ превысили 6 миллиардов рублей. Лента стала рекордсменом по сборам среди российских фильмов в отечественном прокате.