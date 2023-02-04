Более двух тысяч мужчин арестовали в Индии в рамках борьбы с незаконными браками

Полиция Индии провела рейд в северо-восточном штате Ассам в рамках борьбы с незаконными детскими браками. В ходе мероприятия было арестовано более двух тысяч мужчин, сообщил телеканал NDTV.
Согласно семейному кодексу Индии, женщины могут вступать в брак с 18 лет, мужчины — с 21 года. Однако нищета, отсутствие образования, а также социальные нормы становятся причинами того, что несовершеннолетние девочки выходит замуж.
Парламент уже начал рассматривать новый законопроект, предусматривающий повышение возраста вступления в брак для женщин с 18 до 21 года. Министр по делам женщин и развития детей Индии Смрити Ирани отмечала, что инициатива даст возможность девочкам получить образование и самостоятельно встать на ноги.