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Более двух тысяч мужчин арестовали в Индии в рамках борьбы с незаконными браками

Происшествия
Более двух тысяч мужчин арестовали в Индии в рамках борьбы с незаконными браками

Полиция Индии провела рейд в северо-восточном штате Ассам в рамках борьбы с незаконными детскими браками. В ходе мероприятия было арестовано более двух тысяч мужчин, сообщил телеканал NDTV.

Согласно семейному кодексу Индии, женщины могут вступать в брак с 18 лет, мужчины — с 21 года. Однако нищета, отсутствие образования, а также социальные нормы становятся причинами того, что несовершеннолетние девочки выходит замуж.

Парламент уже начал рассматривать новый законопроект, предусматривающий повышение возраста вступления в брак для женщин с 18 до 21 года. Министр по делам женщин и развития детей Индии Смрити Ирани отмечала, что инициатива даст возможность девочкам получить образование и самостоятельно встать на ноги.
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