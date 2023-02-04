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Правоохранители задержали первокурсника колледжа за поджог на МЦД в Москве

Происшествия
Правоохранители задержали первокурсника колледжа за поджог на МЦД в Москве

Первокурсника колледжа задержали в Москве правоохранители. Они считают его причастным к поджогу на МЦД, сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел накануне в Кунцево. Огонь охватил щиток на железной дороге. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник сначала взломал трансформаторный шкаф. С огнем удалось быстро справиться.

Силовикам помогли записи с камер наблюдения. Они установили, что 16-летний юноша мог пойти на преступление. Задержанный признался, что устроил пожар. Подросток отметил, что ему заказали поджог через Сеть. Для заказчика было важно, чтобы диверсия произошла в Москве.
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