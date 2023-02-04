Правоохранители задержали первокурсника колледжа за поджог на МЦД в Москве

Силовикам помогли записи с камер наблюдения. Они установили, что 16-летний юноша мог пойти на преступление. Задержанный признался, что устроил пожар. Подросток отметил, что ему заказали поджог через Сеть. Для заказчика было важно, чтобы диверсия произошла в Москве.