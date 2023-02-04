Американский офицер Риттер назвал поставки Вашингтоном оружия Киеву уловкой Байдена

Танки, которые США предоставит Киеву, не повлияют на ход украинского конфликта. Об этом заявил американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
По словам бывшего разведчика, президент США Джо Байден знает, что Киев потерпит поражение. Риттер назвал поставки Вашингтоном оружия Украине уловкой американского лидера.
«Они все знают, что все кончено, поэтому они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно. Мол, русские просто слишком большие и страшные. Но факт в том, что мы даже не пытаемся. Мы буквально жертвуем Украиной и украинской армией, приносим их в жертву», — говорится в комментарии Риттера.
Ранее стало известно, что власти США предоставят Украине танки. Некоторые СМИ утверждают, что Киев получит их только через несколько месяцев. В это время западная техника ВСУ уже будет не нужна, говорится в прессе.