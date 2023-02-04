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Готовы встать на защиту Родины: Шугалей о мужестве женщин на фронте

Общество
Готовы встать на защиту Родины: Шугалей о мужестве женщин на фронте

Ситуация в Донбассе еще в 2014 году изменила жизни проживающих там людей. На защиту родного края встали не только мужчины, но и женщины. Ученый Максим Шугалей нередко рассказывает о подвигах представительниц прекрасного пола. В беседе с ФАН социолог объяснил, почему женщины бесстрашно готовы ринуться в бой за свою свободу, и могут ли они выступать на фронте наравне с мужчинами.

Ученый-социолог Шугалей нередкий гость в Донбассе. Вместе с добровольцами и жителями региона он принимает участие в восстановлении домов, оказывает разного плана помощь нуждающимся. Вместе с ним в этом нелегком труде ему помогают не только мужчины, но и женщины.

«Могу привести примеры, Мария из Стаханова, с ней мы работали по восстановлению домов, она около трех или четырех лет провела в окопах и по сути занималась обороной этого города. Могу отметить Екатерину, она сейчас проживает в Москве, занимается гуманитарной помощью. Первая женщина — герой ДНР. Примеров таких очень много, когда не только в быту, в госпиталях, но и в окопах оказываются женщины, девушки по своей собственной инициативе», — рассказал собеседник ФАН.
Готовы встать на защиту Родины: Шугалей о мужестве женщин на фронте

По словам ученого, нередки случаи, когда представительницы прекрасного пола берут в руки оружие и вступают в смертельную схватку с врагом. И стоит заметить, сражаются они на равных с мужчинами.

«Во многих странах Африки в армию наравне призываются женщины и мужчины и эффективно там работают. В ситуации с Донбассом я знаю очень много девушек, которые с 2014 года находятся в окопах и вместе с мужчинами отстаивают свою независимость», — привел пример Шугалей.
Готовы встать на защиту Родины: Шугалей о мужестве женщин на фронте

Несмотря на это, по мнению социолога, место женщины отнюдь не на войне. Однако это лишний раз доказывает, каким самоотверженным и сильным может быть человек вне зависимости от его гендерной принадлежности.

«Я на самом деле против того, чтобы женщины, скажем так, были воспитаны на фронте. Безусловно, для меня война и женщина несовместимы. Но это лишний раз доказывает, когда приходит время, люди готовы встать и защищать свою Родину, не смотря на пол, возраст и так далее. Восхищаюсь их мужеством и считаю, что они будут примером для тех мужиков, которые уехали куда-то в Азию, сбежали. Когда необходимо, нужно отодвинуть какие-то понятия, дела, проблемы. Ведь не будет ничего, во что вы верите, ничего светлого, если не будет самого главного — не будет вашей страны», — заключил Максим Шугалей.

Ранее телеведущая Юлия Барановская удостоилась награды за проект «Женщины Донбасса». Благодаря журналистке граждане России собрали помощь для тех героинь, которые тронули их сердца больше всего.
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