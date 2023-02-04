Готовы встать на защиту Родины: Шугалей о мужестве женщин на фронте

Ситуация в Донбассе еще в 2014 году изменила жизни проживающих там людей. На защиту родного края встали не только мужчины, но и женщины. Ученый Максим Шугалей нередко рассказывает о подвигах представительниц прекрасного пола. В беседе с ФАН социолог объяснил, почему женщины бесстрашно готовы ринуться в бой за свою свободу, и могут ли они выступать на фронте наравне с мужчинами.