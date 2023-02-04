«Мы много времени проводили вместе»: сын Игоря Кваши поделился воспоминаниями об отце

4 февраля Бессменному ведущему программы «Жди меня» Игорю Кваше могло бы исполниться 90 лет. Актер скончался в августе 2012 года после борьбы с тяжелой болезнью. Известие о его смерти потрясло весь культурный мир России.
Так известный артист Валентин Гафт в тот роковой день рассказал о понесенной утрате.
«Мне страшно приходить в театр, когда там нет Кваши, я не представляю себе этого. Кваша — великолепный артист, умный с редкими данными, потрясающим голосом, не играющий роль, а живущий жизнью своего героя. Такие актеры редки. Уходит это поколение умных ярких людей», — сказал Гафт.
Друзья, близкие и знакомые Игоря Кваши также отмечали его талант, силу, мужественность и порядочность. Несмотря на то, что прошло уже более 11 лет со дня его смерти — память о нем живет и по сей день.
Игорь Кваша родился 4 февраля 1933 года в Москве. Его детство выпало на тяжелое, военное время. Вскоре после рождения сына, семья отправилась в Сибирь. Именно там и было положено начало творческой деятельности Кваши — он сыграл главную роль в спектакле «Морозко».
Отец Игоря Кваши пропал без вести на фронте, как сложилась его судьба достоверно неизвестно до сих пор. После окончания войны семья вернулась в Москву, где мать часто водила будущую звезду российского кинематографа на театральные постановки. Сам Кваша глубоко проникся актерской деятельностью и решил связать с этим свою жизнь. Его карьера началась с МХАТа и «Современника», а уже в 1961 году актер дебютировал в фильме «Сержант Фетисов». В 1998 году Игорю Кваше предложили вести телевизионную передачу «Жди меня». Он проработал в проекте более десяти лет.
Корреспондент ФАН пообщался с сыном Игоря Кваши — Владимиром, который рассказал о жизни с родителями и поделился воспоминаниями того времени.
«Это мой папа. Вся моя жизнь формировалась вместе с моими родителями, они меня воспитали, и я стал таким, какой я есть сейчас, благодаря им. Благодаря тому, каким был мой папа и моя мама», — рассказал Владимир Кваша.
— Игорь Владимирович давал вам какие-то жизненные советы, которыми вы руководствуетесь до сих пор?
— Я видел, какой он был человек, как себя вел, и какие у него были жизненные принципы, так и формировался. Он написал книгу («Точка возврата», – прим. ФАН), там написаны все его мысли.
— Каким было совместное времяпрепровождение с отцом?
— Мы много времени проводили вместе, до того момента, пока я не женился. Часто ездили отдыхать семьей, когда я был маленький.
— Типичные: охота, рыбалка – тоже входили в ваш досуг?
— Нет, ни охотой, ни рыбалкой мы не занимались. Только спортом занимались.
— До какого момента вы жили вместе с семьей?
— Я женился, когда мне было 28 лет. До этого момента жил с родителями.
— Какие у вас с отцом были отношения? Не ругались?
— Не ругались. У нас были очень хорошие отношения.
— Что Игорь Владимирович говорил о передаче «Жди меня»? Нравилась ли ему его работа?
— Конечно. Он очень переживал по поводу тех событий, участником которых он был. Очень близко к сердцу это принимал. Для него это была очень серьезная работа и достаточно личная.
— Последние несколько лет он меньше снимался в кино. С чем это было связано?
— Он в последние годы болел, может быть, с этим как-то было связано. Не могу сказать точно. Но он всегда больше в театре работал. В первую очередь он был театральным актером. До последних дней играл в «Современнике» и в «Жди меня».
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