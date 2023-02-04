«Мы много времени проводили вместе»: сын Игоря Кваши поделился воспоминаниями об отце

Отец Игоря Кваши пропал без вести на фронте, как сложилась его судьба достоверно неизвестно до сих пор. После окончания войны семья вернулась в Москву, где мать часто водила будущую звезду российского кинематографа на театральные постановки. Сам Кваша глубоко проникся актерской деятельностью и решил связать с этим свою жизнь. Его карьера началась с МХАТа и «Современника», а уже в 1961 году актер дебютировал в фильме «Сержант Фетисов». В 1998 году Игорю Кваше предложили вести телевизионную передачу «Жди меня». Он проработал в проекте более десяти лет.