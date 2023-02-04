Коллективный Запад никак не хочет начинать жить «на свои»

Вопрос — совсем не праздный, учитывая весь опыт предыдущих санкций. При их введении всегда получалось, что Евросоюз сам стрелял себе в ногу или в еще какие-то части тела, при этом, нанося России ущерб минимальный. Даже потолок цен на нефть, который принимался с очень большой помпой и анонсировался чуть ли не как «атомная бомба» среди санкций, не принес результата. Издание Bloomberg пишет, что показатели продажи нефти в России уже восстановились, а то, что часть ее продается со скидками — явление временное, до тех пор, пока не будет налажена новая логистика. Кстати, значительная часть российской нефти все равно идет в Европу. Я говорю не о трубопроводной нефти, а о той, что перевозится танкерами. Перевалка российской нефти с танкера на танкер в открытом море, в результате которого нефть «теряет происхождение» — становится обычным делом. Да и закупка дорогих продуктов переработки российской нефти в других странах, в частности в Индии, становится для ЕС обычным делом.