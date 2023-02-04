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Коллективный Запад никак не хочет начинать жить «на свои»

Политика
Коллективный Запад никак не хочет начинать жить «на свои»

Глава Еврокомиссии Урсула Фонд Дер Ляйен анонсировала очередной пакет санкций против России. Сейчас он находится в стадии согласования и, как заявляет фрау Дер Ляйен, стоить он будет примерно десять миллиардов долларов. И в связи с этим, я задал бы Урсуле всего один уточняющий вопрос: «А кому будет стоить? России, или же Евросоюзу?»

Вопрос — совсем не праздный, учитывая весь опыт предыдущих санкций. При их введении всегда получалось, что Евросоюз сам стрелял себе в ногу или в еще какие-то части тела, при этом, нанося России ущерб минимальный. Даже потолок цен на нефть, который принимался с очень большой помпой и анонсировался чуть ли не как «атомная бомба» среди санкций, не принес результата. Издание Bloomberg пишет, что показатели продажи нефти в России уже восстановились, а то, что часть ее продается со скидками — явление временное, до тех пор, пока не будет налажена новая логистика. Кстати, значительная часть российской нефти все равно идет в Европу. Я говорю не о трубопроводной нефти, а о той, что перевозится танкерами. Перевалка российской нефти с танкера на танкер в открытом море, в результате которого нефть «теряет происхождение» — становится обычным делом. Да и закупка дорогих продуктов переработки российской нефти в других странах, в частности в Индии, становится для ЕС обычным делом.

И еще у западников относительно хорошее настроение от того, что в энергетическом кризисе сейчас наблюдается некий штиль. Но это — как попасть в центр урагана. Там тоже тихо и даже солнышко светит. Правда, продолжается такое счастье недолго. На самом деле энергетический кризис еще не грохнул во всю мощь. Он просто затаился, замаскировавшись относительно теплой зимой. А вообще он представляет из себя явление долговременное и волнообразное. Многие эксперты и аналитики заявляют, что всё ещё впереди.

С экономикой вообще происходит интересное. Тут МВФ опубликовал свои прогнозы по странам и оказывается, что в 2024 году у России будет даже небольшой рост. Хотя, по всем планам Запада, российской экономики уже не должно существовать. Даже самые мягкие прогнозы западников давали падение экономики на тридцать-сорок процентов. Но ничего подобного не случилось. Да, проблемы есть и их надо решать, но страна справляется и успешно учится жить в новых условиях. Многие программы по развитию экономики ещё не начали работать или находятся на старте, и они тоже принесут в будущем результаты.

А вот насчет западной экономики МВФ не был особо оптимистичен. Общий вывод — «все в порядке», но как будто сквозь зубы и скорее в качестве успокаивающей мантры, чем объективного вывода. Потому что цифры говорят о другом.

Особенно досталось Великобритании. Страна потеряет больше половины процента промышленного производства, в ней огромные проблемы со здравоохранением и образование, бушуют массовые забастовки. Экономика Великобритании стремительно опускается до уровня самой бедной среди стран Большой семёрки. Так и хочется уточнить, против кого же все-таки вводили санкции?

Коллективный Запад никак не хочет начинать жить «на свои»

По другим странам дела обстоят чуть лучше, но тоже безрадостно. Скорее всего, для поддержки своих экономик Западу придется печатать деньги. Тем более, что они нужны и на помощь Украине, как финансовую, так и для поставок оружия, которое стоит очень дорого даже в том случае, если это ржавая рухлядь. А печатание денег вызовет новый виток инфляции. В США и Великобритании с ней пытаются бороться повышением процентный ставок, но эта мера сильно тормозит рост экономики. И некоторые эксперты прогнозируют самое опасное явление для экономики — стагфляцию. То есть, инфляция будет сохраняться при отсутствии экономического роста.

По сути дела, у Запада сейчас есть единственный выход — учиться жить на свои, без заимствований и печатания денежной массы. Это сложно и очень сильно ударит по населению, но это единственный здравый выход из ситуации. По сути — это будет некая шоковая терапия. Но западные лидеры очень сильно боятся этого шока, потому что он может стоить им власти.

Экономическое противостояние России и Запада продолжается и не стоит обольщаться тем, что оно будет легким. Но тут очень многое зависит от действий российских экономических властей, и можно сказать, что пока что они справляются на твердую четверку.
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