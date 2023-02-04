Коллективный Запад никак не хочет начинать жить «на свои»

Глава Еврокомиссии Урсула Фонд Дер Ляйен анонсировала очередной пакет санкций против России. Сейчас он находится в стадии согласования и, как заявляет фрау Дер Ляйен, стоить он будет примерно десять миллиардов долларов. И в связи с этим, я задал бы Урсуле всего один уточняющий вопрос: «А кому будет стоить? России, или же Евросоюзу?»
Вопрос — совсем не праздный, учитывая весь опыт предыдущих санкций. При их введении всегда получалось, что Евросоюз сам стрелял себе в ногу или в еще какие-то части тела, при этом, нанося России ущерб минимальный. Даже потолок цен на нефть, который принимался с очень большой помпой и анонсировался чуть ли не как «атомная бомба» среди санкций, не принес результата. Издание Bloomberg пишет, что показатели продажи нефти в России уже восстановились, а то, что часть ее продается со скидками — явление временное, до тех пор, пока не будет налажена новая логистика. Кстати, значительная часть российской нефти все равно идет в Европу. Я говорю не о трубопроводной нефти, а о той, что перевозится танкерами. Перевалка российской нефти с танкера на танкер в открытом море, в результате которого нефть «теряет происхождение» — становится обычным делом. Да и закупка дорогих продуктов переработки российской нефти в других странах, в частности в Индии, становится для ЕС обычным делом.
И еще у западников относительно хорошее настроение от того, что в энергетическом кризисе сейчас наблюдается некий штиль. Но это — как попасть в центр урагана. Там тоже тихо и даже солнышко светит. Правда, продолжается такое счастье недолго. На самом деле энергетический кризис еще не грохнул во всю мощь. Он просто затаился, замаскировавшись относительно теплой зимой. А вообще он представляет из себя явление долговременное и волнообразное. Многие эксперты и аналитики заявляют, что всё ещё впереди.
С экономикой вообще происходит интересное. Тут МВФ опубликовал свои прогнозы по странам и оказывается, что в 2024 году у России будет даже небольшой рост. Хотя, по всем планам Запада, российской экономики уже не должно существовать. Даже самые мягкие прогнозы западников давали падение экономики на тридцать-сорок процентов. Но ничего подобного не случилось. Да, проблемы есть и их надо решать, но страна справляется и успешно учится жить в новых условиях. Многие программы по развитию экономики ещё не начали работать или находятся на старте, и они тоже принесут в будущем результаты.
А вот насчет западной экономики МВФ не был особо оптимистичен. Общий вывод — «все в порядке», но как будто сквозь зубы и скорее в качестве успокаивающей мантры, чем объективного вывода. Потому что цифры говорят о другом.
Особенно досталось Великобритании. Страна потеряет больше половины процента промышленного производства, в ней огромные проблемы со здравоохранением и образование, бушуют массовые забастовки. Экономика Великобритании стремительно опускается до уровня самой бедной среди стран Большой семёрки. Так и хочется уточнить, против кого же все-таки вводили санкции?
По другим странам дела обстоят чуть лучше, но тоже безрадостно. Скорее всего, для поддержки своих экономик Западу придется печатать деньги. Тем более, что они нужны и на помощь Украине, как финансовую, так и для поставок оружия, которое стоит очень дорого даже в том случае, если это ржавая рухлядь. А печатание денег вызовет новый виток инфляции. В США и Великобритании с ней пытаются бороться повышением процентный ставок, но эта мера сильно тормозит рост экономики. И некоторые эксперты прогнозируют самое опасное явление для экономики — стагфляцию. То есть, инфляция будет сохраняться при отсутствии экономического роста.
По сути дела, у Запада сейчас есть единственный выход — учиться жить на свои, без заимствований и печатания денежной массы. Это сложно и очень сильно ударит по населению, но это единственный здравый выход из ситуации. По сути — это будет некая шоковая терапия. Но западные лидеры очень сильно боятся этого шока, потому что он может стоить им власти.
Экономическое противостояние России и Запада продолжается и не стоит обольщаться тем, что оно будет легким. Но тут очень многое зависит от действий российских экономических властей, и можно сказать, что пока что они справляются на твердую четверку.