Солист «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал санкции Канады

Артист добавил, что в последний раз приезжал с гастролями в США и Канаду около 20 лет назад. Еще тогда он понял, что ему там некомфортно, признался певец. Расторгуев пояснил, что у него нет ничего общего с местно «мишпухой», для которой работают все российские артисты популярных жанров.