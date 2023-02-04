Солист «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал санкции Канады

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев отреагировал на его включение в санкционный список Канады. По словам артиста, ограничения со стороны западной страны никак на нем не отразятся.
Певца не удивили санкции Канады. Расторгуев утверждает, что включения его в санкционный список страны следовало ожидать.
«Я же под санкциями ЕС, вот остальные «недружественные» страны подтягиваются!» — пояснил солист «Любэ» в комментарии РЕН ТВ.
Артист добавил, что в последний раз приезжал с гастролями в США и Канаду около 20 лет назад. Еще тогда он понял, что ему там некомфортно, признался певец. Расторгуев пояснил, что у него нет ничего общего с местно «мишпухой», для которой работают все российские артисты популярных жанров.
«И я дал себе зарок — никогда туда больше ни ногой!» — подытожил исполнитель.
Напомним, Канада ввела санкции против целого ряда российских артистов. Среди них оказались певцы Дима Билан, Александр Маршал, Николай Басков и Олег Газманов.