Денежная реформа в Нигерии обернулась «хаотичной» нехваткой наличности

Крупнейшая экономика Африки — Нигерия — на фоне проведения денежной реформы столкнулась с «хаотичной» нехваткой наличности. Граждане вынуждены часами простаивать в очередях к пунктам снятия валют в условиях тотального дефицита банкнот, сообщает агентство Bloomberg.
Ажиотажный спрос на купюры был спровоцирован решением властей изменить дизайн национальной валюты — найры. Такая реформа обернулась огромными очередями в центре крупнейшего города страны Лагосе.
Наступил настоящий хаос, так как новые купюры в банкоматах заканчиваются за несколько дней до крайнего срока, после которого дорогостоящая валюта станет незаконной, указано в статье. При этом жители имеют право снимать максимум 20 000 найр (43 доллара), однако во многих банкоматах вообще невозможно получить наличные.