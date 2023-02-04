Денежная реформа в Нигерии обернулась «хаотичной» нехваткой наличности

Наступил настоящий хаос, так как новые купюры в банкоматах заканчиваются за несколько дней до крайнего срока, после которого дорогостоящая валюта станет незаконной, указано в статье. При этом жители имеют право снимать максимум 20 000 найр (43 доллара), однако во многих банкоматах вообще невозможно получить наличные.