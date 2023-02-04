Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет четвертый день подряд

Жители Санкт-Петербург продолжают заражаться коронавирусом. Уровень заболеваемости COVID-19 в городе растет уже четыре дня подряд, следует из данных Оперштаба.
Петербургские врачи за минувшие сутки выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом. Примечательно, что еще четыре дня назад этот показатель был равен 741 инфицированию.
Северная столица продолжает оставаться на втором месте в рейтинге российских регионов по числу госпитализаций и заражений. Примечательно, что суточное количество летальных исходов из-за COVID-19, как и в Москве, составляет 11 смертей.
Несмотря на такую неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в городе, губернатор Александр Беглов продолжает заявлять, что в Северной столице практически сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу.