Военкоры показали на видео момент уничтожения российскими артиллеристами украинской БМП

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе населенного пункта Кременная на Краснолиманском направлении. Видеокадры боестолкновения опубликовали военкоры РИА Новости.
На представленном видео хорошо видно, как российские артиллеристы берут на прицел украинскую БМП, а затем следует выстрел из орудия и поражение цели.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что в результате активных действий на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и гаубицу Д-30.