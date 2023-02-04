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Военкоры показали на видео момент уничтожения российскими артиллеристами украинской БМП

Армия
Военкоры показали на видео момент уничтожения российскими артиллеристами украинской БМП

Российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе населенного пункта Кременная на Краснолиманском направлении. Видеокадры боестолкновения опубликовали военкоры РИА Новости.

На представленном видео хорошо видно, как российские артиллеристы берут на прицел украинскую БМП, а затем следует выстрел из орудия и поражение цели.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что в результате активных действий на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и гаубицу Д-30.
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