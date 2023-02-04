Генпрокурор ФРГ заявил о начале сбора информации о «преступлениях» на Украине

По словам начальника ведомства, Берлин начал процесс структурного расследования в марте 2022 года. Сейчас не проводится разбирательство в отношении конкретных личностей, а собирается информация. Особое внимание Германия уделит допросу беженцев с Украины, передает Welt am Sonntag.