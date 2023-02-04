Генпрокурор ФРГ заявил о начале сбора информации о «преступлениях» на Украине

Германия начала собирать информацию и доказательства «преступлений», совершенных на территории Украины, сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк.
По словам начальника ведомства, Берлин начал процесс структурного расследования в марте 2022 года. Сейчас не проводится разбирательство в отношении конкретных личностей, а собирается информация. Особое внимание Германия уделит допросу беженцев с Украины, передает Welt am Sonntag.
«Таким образом, мы готовимся к возможному последующему судебному разбирательству — будь то у нас в Германии, у наших зарубежных партнеров или в международном суде», — сказал Петер Франк.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор ФРГ заявил об отсутствии у Берлина доказательств причастности Москвы к подрыву «Северных потоков».