Житель Камчатки застрелил лису, которую прикормили его соседи

Мужчина убил лису, положил труп в пакет и куда-то увез. Председательница ТСЖ утверждает, что все жители дома не только привыкли к лисе, но и делились в чате рассказами о том, кто и чем кормил хищницу, сообщила газета «Аргументы и Факты».