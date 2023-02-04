Житель Камчатки застрелил лису, которую прикормили его соседи

Председательница ТСЖ обвинила соседа в убийстве лисы в Петропавловске-Камчатском. По словам женщины, гражданин застрелил дикое животное, которое прикормили соседи.
Мужчина убил лису, положил труп в пакет и куда-то увез. Председательница ТСЖ утверждает, что все жители дома не только привыкли к лисе, но и делились в чате рассказами о том, кто и чем кормил хищницу, сообщила газета «Аргументы и Факты».
Совсем иное отношение у граждан сложилось к соседу-стрелку. К нему мало кто относился хорошо из-за скверного характера. Мужчина якобы ранее работал на солидной должности, но сейчас находится на пенсии.