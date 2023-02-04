Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись на севере Петербурга

Происшествия
Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись на севере Петербурга

Пользователи соцсетей рассказали об аварии с участием пассажирского автобуса и легковой машины в Петербурге. Транспортные средства столкнулись в районе пересечения Северного и Гражданского проспектов.

Отметим, что в Петербурге зимой повышается риск аварийности. По мнению автомобилистов, это связано с некачественной очисткой дорог от снега и наледи. Граждане жаловались губернатору Александру Беглову на работу коммунальщиков, но глава города не смог организовать нормальную ликвидацию последствий снегопада.
петербург беглов автобус
Военкоры ФАН
Лучшие в аду