Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись на севере Петербурга

Отметим, что в Петербурге зимой повышается риск аварийности. По мнению автомобилистов, это связано с некачественной очисткой дорог от снега и наледи. Граждане жаловались губернатору Александру Беглову на работу коммунальщиков, но глава города не смог организовать нормальную ликвидацию последствий снегопада.