Британские СМИ назвали позором дебютный матч украинского игрока «Челси» Мудрика

Футболиста сборной Украины Михаила Мудрика раскритиковали после первого матча в составе лондонского «Челси».
Британская пресса осталась недовольна игрой украинского новичка «Челси» Михаила Мудрика в матче 22-го тура АПЛ против «Фулхэма». Так, журналист Give me Sport Дэнни Райан отметил, что полузащитник выглядел на поле «совершенно потерянным».
«Мудрик, скорее всего, сделает успешную карьеру в Англии, но его первый выход в старте навсегда войдет в Зал позора», — отметил он.
Журналист Mirror Джона О'Брайен подчеркнул, что Мудрик показал неплохой темп, но в целом его дебютный матч получился довольно «сырым».
Лондонское дерби в рамках 22-го тура АПЛ завершилось со счетом 0:0. Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. Украинский футболист заключил контракт до 2031 года.