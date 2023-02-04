В Сети обсуждают постаревшую внешность Любови Успенской

Успенская пришла в кинотеатр «Москва» вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. 68-летняя артистка никогда не стесняется внешности, ведь она тщательно следит за ней с помощью пластических операций и косметологии. Однако поклонники сочли, что исполнительница сильно постарела и многочисленные процедуры уже не скрывают ее возраст.