В Сети обсуждают постаревшую внешность Любови Успенской

Пользователи Сети обсуждают постаревшую внешность королевы шансона Любови Успенской. Певица появилась на презентации нового музыкального шоу «Конфетка».
Успенская пришла в кинотеатр «Москва» вместе с дочерью Татьяной Плаксиной. 68-летняя артистка никогда не стесняется внешности, ведь она тщательно следит за ней с помощью пластических операций и косметологии. Однако поклонники сочли, что исполнительница сильно постарела и многочисленные процедуры уже не скрывают ее возраст.
Зрители считают, что Успенская качественно обрабатывает фотографии перед публикацией в социальных сетях, а в жизни она выглядит совсем иначе. На кадрах с красной дорожки шоу «Конфетка» видно, как изменилась певица, сообщает портал «Вокруг ТВ».