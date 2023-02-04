Власти Буркина-Фасо обнаружили склад со взрывчатыми веществами в столице республики

Уагадугу, 4 февраля. Сотрудники Национального органа по борьбе с мошенничеством Буркина-Фасо обнаружили склад запрещенных веществ в столице республики.
Государственные служащие конфисковали большое количество динамита, несколько рулонов детонирующих шнуров, цианистый калий и другие незаконные на территории страны вещества. Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить личность владельца и допросить его в рамках закона.
«Хозяином склада на данный момент является неизвестный, который скрывается от правосудия. Однако мы начали следственные мероприятия, которые помогут нам найти преступника», — сообщил один из сотрудников ведомства.
Ранее представители Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Буркина-Фасо поделились успехами армии республики в борьбе с террористической угрозой. Бойцы ВС страны активно противостоят боевикам, конфискуют их технику и вооружение, а также снизили количество нападений радикалов на мирных жителей.