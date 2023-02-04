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Власти Буркина-Фасо обнаружили склад со взрывчатыми веществами в столице республики

Весь мир
Власти Буркина-Фасо обнаружили склад со взрывчатыми веществами в столице республики

Уагадугу, 4 февраля. Сотрудники Национального органа по борьбе с мошенничеством Буркина-Фасо обнаружили склад запрещенных веществ в столице республики.

Государственные служащие конфисковали большое количество динамита, несколько рулонов детонирующих шнуров, цианистый калий и другие незаконные на территории страны вещества. Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы установить личность владельца и допросить его в рамках закона.

«Хозяином склада на данный момент является неизвестный, который скрывается от правосудия. Однако мы начали следственные мероприятия, которые помогут нам найти преступника», — сообщил один из сотрудников ведомства.

Ранее представители Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Буркина-Фасо поделились успехами армии республики в борьбе с террористической угрозой. Бойцы ВС страны активно противостоят боевикам, конфискуют их технику и вооружение, а также снизили количество нападений радикалов на мирных жителей.
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