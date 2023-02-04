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Еврокомиссия анонсировала начало действия лимита цен на российские нефтепродукты

Экономика
Еврокомиссия анонсировала начало действия лимита цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия объявила, что потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля. Еврочиновники ранее согласовали установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов.

Ограничение также распространяется на нефтепродукты, торгующихся с дисконтом, для них уровень составит 45 долларов за баррель. Также власти ЕС предусмотрели переходный период, призванный сгладить удар по экономике Старого света.

Европу в этом решении ранее поддержали страны, входящие в G7 и Австралия. Этот шаг был одобрен ЕС в прошлом году в рамках санкций.
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