Еврокомиссия анонсировала начало действия лимита цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия объявила, что потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать с 5 февраля. Еврочиновники ранее согласовали установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов.
Ограничение также распространяется на нефтепродукты, торгующихся с дисконтом, для них уровень составит 45 долларов за баррель. Также власти ЕС предусмотрели переходный период, призванный сгладить удар по экономике Старого света.
Европу в этом решении ранее поддержали страны, входящие в G7 и Австралия. Этот шаг был одобрен ЕС в прошлом году в рамках санкций.