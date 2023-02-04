The Telegraph: ЕС боится обанкротиться из-за членства Украины в коалиции

Вступление Украины может надолго оказаться под вопросом из-за финансирования. Такое мнение высказал автор The Telegraph Джеймс Крисп.
ЕС не спешит представить Украине место в организации. Брюссель боится обанкротиться из-за членства государства, утверждает Крисп.
«ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил», — говорится в статье.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своей речи обозначил страну как часть ЕС. Немцы возмутились по этому поводу и напомнили, что государство не станет членом Евросоюза и НАТО еще длительное время.