Глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре призвал нацию к единству в борьбе с радикалами

Уагадугу, 4 февраля. Президент Буркина-Фасо дал интервью региональному телеканалу, в котором призвал граждан объединиться в пик борьбы с террористической угрозой.
Глава государства заявил, что вооруженные группировки с трудом противостоят республиканской армии и пытаются адаптироваться к новым условиям. Он отметил, что в это время необходимо встать плечом к плечу и вместе действовать против радикалов на освобожденных территориях страны:
«Они находятся в страхе перед нами. Сейчас мы должны объединиться и организовать оборону так, чтобы они не могли вернуть свое преимущество».
Ранее Вооруженные силы Буркина-Фасо провели операцию по доставке товаров первой необходимости в город Титао на севере страны. Населенный пункт долгое время был отрезан от поставок продовольствия из-за террористической угрозы, однако бойцы ВС постепенно восстанавливают безопасность в регионе.
Позднее Управление по связям с общественностью армии республики опубликовало отчет об успехах силовых структур. Сотрудники ведомства сообщили, что ситуация в нескольких районах страны значительно улучшилась, а количество нападений на мирных жителей заметно снизилось.