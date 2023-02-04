Депардье продолжает считать себя русским после начала СВО

Французский актер Жерар Депардье, обладающий российским гражданством, ответил на вопрос, изменила ли спецоперация его отношение к России. Артист признался, что продолжает считать себя русским после начала СВО.
По словам Депардье, если он любит какую-то страну, то всегда выступает за ее культуру. Ему совсем не нравится, когда кто-то смешивает политику и актерство, добавил артист.
«Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру», — заявил актер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
Депардье также признался, что предпочитает избегать разговоров на эту тему. Он поступает так потому, что «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу», пояснил артист.