Lusa: премьер Португалии Кошта принял решение отправить на Украину танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта принял решение поставить на Украину танки немецкого производства Leopard 2, передает агентство Lusa. Какое количество бронетехники Лиссабон намерен передать Киеву не сообщается.
Антониу Кошта заявил, что танки могут быть направлены на Украину до конца марта. Кроме того, Португалия ведет переговоры с Германией по вопросу поставок запасных частей для танков Leopard 2. Португальские СМИ сообщали, что Лиссабон может передать Киеву четыре единицы бронетехники немецкого производства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимы по меньшей мере 300 танков западного производства для противостояния ВС РФ.