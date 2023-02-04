Lusa: премьер Португалии Кошта принял решение отправить на Украину танки Leopard 2

Антониу Кошта заявил, что танки могут быть направлены на Украину до конца марта. Кроме того, Португалия ведет переговоры с Германией по вопросу поставок запасных частей для танков Leopard 2. Португальские СМИ сообщали, что Лиссабон может передать Киеву четыре единицы бронетехники немецкого производства.