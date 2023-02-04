Замглавы МИД РФ Богданов провел организационную встречу по саммиту «Россия — Африка»

Москва, 4 февраля. Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с представителями африканских государств по вопросам организации саммита «Россия — Африка».
Сотрудники внешнеполитического ведомства сообщили, что собрание являлось важным этапом подготовки международной конференции. Дипломаты стран Черного континента ознакомились с программой предстоящих мероприятий.
Стороны обсудили условия пребывания лидеров африканских государств и их делегаций на время прохождения форума. Саммит «Россия — Африка» состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в рамках встречи главы дипломатических миссий Черного континента выразили надежду на восстановление упоминания Патриса Лумумбы в названии Российского университета дружбы народов. РУДН носил его имя с 1961 по 1992 год.
Ранее представитель МИД Республики Беларусь Юрий Николайчик сообщил о планах делегации РБ принять участие в конференции «Россия — Африка». Политик отметил, что это отличная возможность для Минска, чтобы завязать новые контакты с материком и укрепить уже существующие.