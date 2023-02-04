Более 750 госслужащих Мали прошли курсы военной подготовки

Бамако, 4 февраля. Более 750 государственных служащих Мали завершили шестимесячные курсы военной подготовки.
Церемонию вручения дипломов провел президент страны Ассими Гоита совместно с главой правительства Шогелем Кокалла Маига. Они поблагодарили чиновников за приложенные усилия и пожелали удачи при вступлении в должности.
По новому указу лидера республики все государственные служащие обязаны пройти военную подготовку, прежде чем начать работу в госаппарате. По его словам, эти курсы позволят слугам народа адаптироваться к любым условиям, а также разовьют пунктуальность, строгость, достоинство и честь.
Ранее офицеры армии Мали (FAMa) обучились навыкам противодействия террористическим угрозам. В программу входили занятия по тактике боя, работе со взрывчатыми веществами и тяжелым вооружением.
Кроме того, военнослужащие прошли подготовку стрессоустойчивости, которая позволит сохранять моральный дух и холодный ум в боевых условиях. Они получили сертификаты об окончании курсов и вернулись в подразделения.