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Более 750 госслужащих Мали прошли курсы военной подготовки

Весь мир
Более 750 госслужащих Мали прошли курсы военной подготовки

Бамако, 4 февраля. Более 750 государственных служащих Мали завершили шестимесячные курсы военной подготовки.

Церемонию вручения дипломов провел президент страны Ассими Гоита совместно с главой правительства Шогелем Кокалла Маига. Они поблагодарили чиновников за приложенные усилия и пожелали удачи при вступлении в должности.

По новому указу лидера республики все государственные служащие обязаны пройти военную подготовку, прежде чем начать работу в госаппарате. По его словам, эти курсы позволят слугам народа адаптироваться к любым условиям, а также разовьют пунктуальность, строгость, достоинство и честь.

Ранее офицеры армии Мали (FAMa) обучились навыкам противодействия террористическим угрозам. В программу входили занятия по тактике боя, работе со взрывчатыми веществами и тяжелым вооружением.

Кроме того, военнослужащие прошли подготовку стрессоустойчивости, которая позволит сохранять моральный дух и холодный ум в боевых условиях. Они получили сертификаты об окончании курсов и вернулись в подразделения.
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