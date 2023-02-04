Более 750 госслужащих Мали прошли курсы военной подготовки

По новому указу лидера республики все государственные служащие обязаны пройти военную подготовку, прежде чем начать работу в госаппарате. По его словам, эти курсы позволят слугам народа адаптироваться к любым условиям, а также разовьют пунктуальность, строгость, достоинство и честь.