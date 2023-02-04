Индийские импортеры начали оплачивать российскую нефть в дирхамах ОАЭ

Нефтеперерабатывающие заводы из Индии перешли на оплату большей части поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Таким образом импортеры рассчитывают снизить риски нарушения западных санкций, сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками сведения о транзакциях.
Индия не признает введенные западными странами ограничения в отношении Москвы, поэтому не может нарушить условия запретов при закупке российской нефти. Однако местные банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, опасаясь выйти за пределы принятых антироссийских ограничительных мер.
Агентство напомнило, что предпринятые ранее попытки индийских нефтепереработчиков рассчитываться с трейдерами за российский энергоноситель в дирхамах через банки Дубая не имели успеха. Импортеры вернулись к американской валюте, но теперь государственный банк Индии проводит оплату в валюте ОАЭ.