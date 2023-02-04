Индийские импортеры начали оплачивать российскую нефть в дирхамах ОАЭ

Индия не признает введенные западными странами ограничения в отношении Москвы, поэтому не может нарушить условия запретов при закупке российской нефти. Однако местные банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, опасаясь выйти за пределы принятых антироссийских ограничительных мер.