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Пресс-секретарь МИД Франции объяснила, чем обусловлены звонки Макрона Путину

Политика
Пресс-секретарь МИД Франции объяснила, чем обусловлены звонки Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон общается с коллегой из России Владимиром Путиным по телефону, исполняя просьбы главы Украины Владимира Зеленского. На это указала пресс-секретарь МИД Пятой республики Анн-Клер Лежандр.

Она призналась корреспондентам RTVI в интервью, что таким образом французский и российский лидеры обговорили сложившуюся на ЗАЭС ситуацию. При этом пресс-секретарь исключила, что подобные звонки являются переговорами.

«Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Но наступит момент, когда... украинцы решат, что наступил момент для переговоров...» — объяснила Лежандр.

Ранее МИД Франции дал понять, что официальный Париж и Североатлантический альянс якобы не ведут борьбу с РФ. Таким образом он отреагировал на критику официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.
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