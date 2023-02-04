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Беспробудно пьют и шумят: названы пять отвратительных черт британских туристов

Общество
Беспробудно пьют и шумят: названы пять отвратительных черт британских туристов

Британцы признаны самыми ужасными туристами, причем по версии своих же соотечественников. Исследователи GoCompare Travel Insurance выделили сразу несколько черт англичан, с которыми тяжело мириться другим людям.

Сильнее всего окружающих раздражает неуважение британцев к местным жителям. К тому же многие туристы из Соединенного Королевства беспробудно пьют на отдыхе. Они часто оставляют полотенца на шезлонгах на целый день, рассчитывая, что понравившееся им место никто не займет. Британцы считаются самыми шумными путешественниками, которые постоянно жалуются, что им жарко.

Эксперт по туризму в Go.Compare Кери Макмиллан заявила о важности вести себя корректно на отдыхе. Ведь другие люди могли копить на отпуск несколько месяцев. Им хочется отдохнуть в комфорте, избежав проблем, добавила она.
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