Беспробудно пьют и шумят: названы пять отвратительных черт британских туристов

Сильнее всего окружающих раздражает неуважение британцев к местным жителям. К тому же многие туристы из Соединенного Королевства беспробудно пьют на отдыхе. Они часто оставляют полотенца на шезлонгах на целый день, рассчитывая, что понравившееся им место никто не займет. Британцы считаются самыми шумными путешественниками, которые постоянно жалуются, что им жарко.