Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Только двое участников советского ВИА «Песняры» остались в живых

Общество
Только двое участников советского ВИА «Песняры» остались в живых

Появилась информация о судьбе участников легендарного советского ВИА «Песняры». Только двое из музыкантов остались в живых.

Коллектив образовали в Белоруссии в 1968 году. Поначалу он назывался «Лявоны», но через два года после основания группы переименовали в «Песняров».

В золотой состав ВИА вошли основатель коллектива Владимир Мулявин, его старший брат Валерий, Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин и Александр Демешко. В наши дни из этого списка живы только бас-гитарист Тышко и саксофонист Мисевич.

Первым ушел из жизни Валерий Мулявин — его не стало в 1973 году. По официальной версии, музыкант, которому было 35 лет, скончался из-за неудачного падения. Однако Владимир Мулявин считает, что это было убийство.

Клавишника Яшкина не стало в 1997 году в возрасте 56 лет. Барабанщик Демешко ушел из жизни в 2006 году в 59 лет.

Худрук «Песняров» Владимир Мулявин покинул этот свет 26 января 2003 года. В мае 2002 года он попал в серьезное ДТП на трассе под Минском. Артист выжил, но получил перелом позвоночника, из-за чего оказался обездвижен.

Музыканта переправили на лечение в Москву, но спасти его жизнь не удалось. Мулявин скончался в российской столице, а прощались с ним в концертном зале «Россия», пишет РИА Новости.
песняры владимир мулявин виа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду