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Милана Тюльпанова рассказала, сколько денег присылает Кержаков на сына Артемия

Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова рассказала, сколько денег присылает Кержаков на сына Артемия

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, бизнесвумен Милана Тюльпанова рассказала, сколько денег присылает спортсмен на своего сына Артемия.

Тюльпанова показала перевод от экс-супруга в социальных сетях. Сумма составляет 10510 рублей. Она иронично назвала перевод «невиданной щедростью» и призналась, что даже не знает, на что потратить эти деньги.

Пара состояла в браке почти четыре года. Суд решил, что Артемию нужно остаться жить с матерью. По словам Тюльпановой, сейчас Кержаков никак не участвует в воспитании ребенка и звонит раз в несколько месяцев. Бизнесвумен призналась, что не настраивает сына против отца, несмотря на сложную ситуацию.
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