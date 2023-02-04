Милана Тюльпанова рассказала, сколько денег присылает Кержаков на сына Артемия

Пара состояла в браке почти четыре года. Суд решил, что Артемию нужно остаться жить с матерью. По словам Тюльпановой, сейчас Кержаков никак не участвует в воспитании ребенка и звонит раз в несколько месяцев. Бизнесвумен призналась, что не настраивает сына против отца, несмотря на сложную ситуацию.