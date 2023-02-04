События на Украине к 13:00 4 февраля: Одесса обесточена, Мельник просит Запад возродить флот государства

Сегодня состоялся крупный обмен военнопленными, в результате которого на территорию России вернулись 63 военнослужащих, среди которых находятся люди «чувствительных категорий», как сообщает Минобороны. При этом на украинской стороне заявили, что Киев вернул себе 116 человек, включая солдат, членов теробороны и полицейских из Херсонской области; также есть информация о передаче нескольких тел иностранных наемников.