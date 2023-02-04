События на Украине к 13:00 4 февраля: Одесса обесточена, Мельник просит Запад возродить флот государства

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 4 февраля.
Россия
На Херсонском направлении ВС РФ поразили цели в Херсоне, а также в населенных пунктах Кизомыс, Новотягинка, Бургунка, Мыловое, Гавриловка, Михайловка и Золотая Балка. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили обстрел Новой Каховки.
Сегодня состоялся крупный обмен военнопленными, в результате которого на территорию России вернулись 63 военнослужащих, среди которых находятся люди «чувствительных категорий», как сообщает Минобороны. При этом на украинской стороне заявили, что Киев вернул себе 116 человек, включая солдат, членов теробороны и полицейских из Херсонской области; также есть информация о передаче нескольких тел иностранных наемников.
В результате утреннего обстрела с украинской стороны под Белгородом спровоцирован пожар на нефтебазе.
Обстановка в Донбассе
На Донецком фронте российские войска атаковали в сторону Парасковьевки. Артиллерия также обстреляла позиции ВСУ в Победе, западной части Марьинки, Георгиевке, Красногоровке, Невельском, Первомайском, Тоненьком, Водяном, Северном, Авдеевке и Веселом. ВСУ открывали огонь по Александровке, Ясиноватой, Донецку и Горловке.
К юго-западу от Бахмута российские добровольцы продолжили атаки в районе Ивановского, примерно в двух километрах от него. Также производятся штурмовые действия в восточных окраинах самого Бахмута. Продолжается наступление на Красную гору. Несмотря на тяжелое положение, ВСУ не отступают.
Кроме того, российские подразделения продвигаются вдоль шоссе и железнодорожной линии на Роздоловку и Переездное, приближаясь к Северску с юга. Кроме того, бойцы РФ пытались прорваться в районе Спорного.
На Луганском направлении российские войска ведут бои за Белогоровку и наступают в сторону Невского на север, а также в сторону Стельмаховки.
Украина
Одесса оказалась обесточена из-за аварии на электроподстанции в Усатово. По всей видимости, воспламенение было спровоцировано повышенной нагрузкой на действующие электрогенерирующие мощности из-за выведения части из них из строя. Этот фактор наложился на общую изношенность энергосистемы страны.
Украинский дипломат Андрей Мельник считает, что Запад должен поставлять Киеву не только бронетехнику и авиацию, но и возродить ее военно-морской флот. В частности, посол считает, что Германия обладает достаточными возможностями для оснащения Украины военными кораблями.